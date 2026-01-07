«Μετακομίζει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό από το Νότιγχαμ ο Κουϊαμπάνο»

Ο 22χρονος Βραζιλιάνος αριστερός μπακ της Φόρεστ πλησιάζει στον Πειραιά, όπως μεταδίδουν Μέσα της πατρίδας του.

Ο Κουϊαμπάνο φαίνεται ότι πλησιάζει στον Ολυμπιακό ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Μπορεί να έπαιζε για λογαριασμό της Μποταφόγκο (10 γκολ - 7 ασίστ σε 77 συμμετοχές) μέχρι την «αυλαία» του 2025, όμως είχε παραχωρηθεί, επίσης, με δανεισμό μετά το καλοκαιρινό «deal» στα 6 εκατ. ευρώ με τον αγγλικό σύλλογο.

Όλα δείχνουν πως ο 22χρονος Βραζιλιάνος αριστερός μπακ θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή των «ερυθρόλευκων» στο χειμερινό «παζάρι» και παράλληλα, θα φέρει ένα... ντόμινο στη θέση με πιθανή αποχώρηση του Μπρούνο Ονιεμαέτσι που βρίσκεται με τη Νιγηρία στο Copa Africa, όντας βασικός και αναντικατάστατος ως τώρα.