Άρης: Το μπαλάκι για Τσούμπερ πλέον στα χέρια του Καρυπίδη

Ο Στίβεν Τσούμπερ αποτελεί διακαή πόθο για τον Μανόλο Χιμένεθ και πλέον απασχολεί... επίσημα τους κιτρινόμαυρους

Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου συνεχίζεται για τον Άρη, με τον Μανόλο Χιμένεθ να αναζητά τα κομμάτια του παζλ που του λείπουν, για να ολοκληρώσει την ομάδα που έχει στο μυαλό του. Κεντρικό κομμάτι αυτού του οικοδομήματος η θέση "10". Εκεί όπου έχει ήδη ξεχωρίσει ποδοσφαιριστή, τον έχει ζητήσει από διοίκηση και Ρέγιες και... περιμένει καρτερικά. Ο λόγος για τον Στίβεν Τσούμπερ, για τον οποίο είχατε διαβάσει πριν από λίγες μέρες στο SDNA.gr

Ίσως όχι και τόσο καρτερικά για να είμαστε ειλικρινείς, καθώς ο Ισπανός τεχνικός δεν κρατήθηκε και έδωσε "τυρακι" μετά την επικράτηση επί του Παναιτωλικού, φωτογραφίζοντας, μέσω δηλώσεων του, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και ρίχνοντας το μπαλάκι σε Καρυπίδη.

Πλέον μένει να δούμε αν ο ισχυρός διοικητικός ηγέτης των κιτρινόμαυρων θα δώσει τα "ρέστα" του για τον Ελβετό, ο οποίος είναι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας, παραμένει ακμαίος σωματικά και βιολογικά και φαίνεται πως... ψήνεται και ο ίδιος για επιστροφή στην Superleague.