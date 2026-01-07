ΠΣΑΠΠ: Τα «περαστικά» στον Αγγελίδη και η στάση ΟΦΗ-Κόντη (pic)

Ο Σύνδεσμος εξήρε το «ευ αγωνίζεσθαι» που τήρησαν οι Κρητικοί μετά τον τραυματισμό του τερματοφύλακα των Αρκάδων στο νοκ-άουτ παιχνίδι για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η ανάρτηση με το μήνυμα του ΠΣΑΠΠ για τις ξεχωριστές στιγμές στο ΟΦΗ - Αστέρας λόγω του άτυχου Σπύρου Αγγελίδη:

« Στο OFI Crete F.C.-Asteras Tripolis F.C. τραυματίστηκε ο Σπύρος Αγγελίδης των φιλοξενουμένων και αμέσως οι παίκτες και των δύο ομάδων έσπευσαν στο πλευρό του. Όταν δε αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο οι φίλαθλοι των γηπεδούχων τον χειροκρότησαν και με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να του συμπαρασταθούν, ενώ μετά από παρότρυνση των στελεχών και των δύο ομάδων δεν κρατήθηκαν καθυστερήσεις με σκοπό να τηρηθεί το fair play.

«Να ευχηθώ περαστικά στον Σπύρο Αγγελίδη, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Για εμάς πάνω από όλα είναι η υγεία των ποδοσφαιριστών. Είτε είναι δικοί μας είτε αντίπαλοι», είπε μεταξύ άλλων και σχετικά ο Χρήστος Κόντης, προπονητής του ΟΦΗ, μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ποδόσφαιρο σημαίνει σεβασμός. Μας χωρίζουν μόνο τα λεπτά που διαρκεί μία αναμέτρηση.