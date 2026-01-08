Μέσι: «Εκτός πάγκων το μέλλον μου, θέλω τη δημιουργία δικού μου συλλόγου»

Ο Λιονέλ Μέσι μίλησε ανοιχτά για τα σχέδιά του μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ξεκαθαρίζοντας πως ο δρόμος της προπονητικής δεν αποτελεί προτεραιότητα για τον ίδιο.

Αυτό που συναρπάζει περισσότερο τον Αργεντινό σταρ είναι η προοπτική της ιδιοκτησίας και δημιουργίας μιας ομάδας από το μηδέν.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «ESPN», αποκάλυψε ότι, αν κληθεί να επιλέξει, θα προτιμούσε να επενδύσει στη δημιουργία ενός συλλόγου, δίνοντας ευκαιρίες σε νέους ποδοσφαιριστές να αναδειχθούν και να εξελιχθούν.

«Δεν με βλέπω για προπονητή. Μου αρέσει σαν ιδέα, αλλά περισσότερο θέλω να γίνω ιδιοκτήτης ομάδας. Θέλω να έχω τον δικό μου σύλλογο, να ξεκινήσω από την αρχή και να τον μεγαλώσω.

Να δώσω την ευκαιρία σε παιδιά να εξελιχθούν και να καταφέρουν κάτι σημαντικό. Αν έπρεπε να διαλέξω, αυτό θα μου κέντριζε περισσότερο το ενδιαφέρον».