Μουρίνιο: «Θα ήθελα να είχα αναδείξει εγώ τον Μέσι»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, μίλησε για τον Λιονέλ Μέσι και το πώς θα ήθελε εκείνος να ήταν στην θέση να αναδείξει τον Αργεντινό σταρ.

Ακόμη, ο Πορτογάλος τεχνικός σε συνέντευξη του αποκάλυψε μια ιστορία από όταν ήταν στην Τσέλσι και είχε να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα.

Οι δηλώσεις του Μουρίνιο

«Όταν αντιμετώπισα την Μπαρτσελόνα το 2006, την περίοδο που ήμουν προπονητής της Τσέλσι, ο Μέσι ξεκίνησε βασικός επειδή ο Ετό’o ήταν τραυματίας.

Στην προπόνηση, ανέθεσα στον Τέρι και τον Καρβάλιο να τον μαρκάρουν, αλλά ο Τέρι μου είπε:

“Γιατί δύο; Πρέπει να μαρκάρουμε τον Ροναλντίνιο· αυτός είναι η βασική απειλή, ο Μέσι δεν είναι επικίνδυνος.”

Χαμογέλασα και του απάντησα “Ο Μέσι είναι καλύτερος από τον Ροναλντίνιο, φίλε μου.”

Ο Τέρι έμεινε άναυδος όταν το άκουσε αυτό, αλλά εγώ ήξερα πως ο Μέσι ήταν ένα εξαιρετικό ταλέντο. Ειλικρινά, απλώς χρειαζόταν να απελευθερωθεί, κάτι που ο Φρανκ Ράικαρντ δεν έκανε.

Θα ήθελα να ήμουν εγώ στη θέση του για να αναδείξω αυτό το ταλέντο, όμως με την άφιξη του Γκουαρδιόλα, ο Μέσι πραγματικά απογειώθηκε, όχι λόγω της προπόνησης ή οτιδήποτε άλλο, αλλά λόγω της εμπιστοσύνης που του έδειξε ο Πεπ και του ρόλου που του έδωσε.

Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο Μέσι δεν χρειαζόταν ποτέ προπονητή από άποψη ταλέντου, όμως σε ηθικό επίπεδο, ο Πεπ ήταν ο λόγος που απελευθέρωσε το «θηρίο» μέσα του, και αυτό ήταν που έκανε την Ευρώπη να υποφέρει για χρόνια».