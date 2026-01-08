Οι 10 πιο ακριβοί ποδοσφαιριστές στον κόσμο σύμφωνα με το CIES

Το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου (CIES) δημοσίευσε τη νέα του έρευνα για τους πιο σκληρούς ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, με βάση αλγόριθμους που λαμβάνουν υπόψη ηλικία, απόδοση, διάρκεια συμβολαίου, θέση και δυναμική στην αγορά.

Στην κορυφή της λίστας είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, επιβεβαιώνοντας πως θεωρείται το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή. Οι Top 10 πιο ακριβοί ποδοσφαιριστές 1. Λαμίν Γιαμάλ – €343,1 εκατ. 2. Έρλινγκ Χάαλαντ – €255,1 εκατ. 3. Κιλιάν Μπαπέ – €201,3 εκατ. 4. Τζουντ Μπέλιγχαμ – €153,1 εκατ. 5. Μίχαελ Ολίσε – €136,9 εκατ. 6. Φλόριαν Βιρτς – €135,8 εκατ. 7. Ντεζιρέ Ντουέ – €134,6 εκατ. 8. Ζοάο Νέβες – €130,6 εκατ. 9. Άρντα Γκιουλέρ – €130,3 εκατ. 10. Πέδρι – €130 εκατ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η διαφορά του Γιαμάλ από τον δεύτερο της λίστας, στοιχείο που αποδεικνύει τη μοναδική δυναμική του νεαρού άσου της Μπαρτσελόνα στην παγκόσμια αγορά.