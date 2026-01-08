Οι 10 πιο ακριβοί ποδοσφαιριστές στον κόσμο σύμφωνα με το CIES

Στην κορυφή της λίστας είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, επιβεβαιώνοντας πως θεωρείται το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή.
Οι Top 10 πιο ακριβοί ποδοσφαιριστές
1. Λαμίν Γιαμάλ – €343,1 εκατ.
2. Έρλινγκ Χάαλαντ – €255,1 εκατ.
3. Κιλιάν Μπαπέ – €201,3 εκατ.
4. Τζουντ Μπέλιγχαμ – €153,1 εκατ.
5. Μίχαελ Ολίσε – €136,9 εκατ.
6. Φλόριαν Βιρτς – €135,8 εκατ.
7. Ντεζιρέ Ντουέ – €134,6 εκατ.
8. Ζοάο Νέβες – €130,6 εκατ.
9. Άρντα Γκιουλέρ – €130,3 εκατ.
10. Πέδρι – €130 εκατ.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η διαφορά του Γιαμάλ από τον δεύτερο της λίστας, στοιχείο που αποδεικνύει τη μοναδική δυναμική του νεαρού άσου της Μπαρτσελόνα στην παγκόσμια αγορά.