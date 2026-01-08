«Καμία βάση στα σενάρια για Βινίσιους και Τσέλσι»

Τέλος στα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες περί πρότασης ύψους 135 εκατομμυρίων ευρώ της Τσέλσι για τον Βινίσιους Τζούνιορ έβαλε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος ξεκαθάρισε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η συγκεκριμένη πληροφορία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τονίζοντας πως η Τσέλσι δεν σκοπεύει να καταθέσει καμία πρόταση για τον Βραζιλιάνο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον Ρομάνο δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Βινίσιους δεν σχεδιάζει αποχώρηση τον Ιανουάριο και δεν υπάρχει απολύτως τίποτα σε εξέλιξη ανάμεσα στις δύο πλευρές

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Τσέλσι ακολουθεί διαφορετική μεταγραφική κατεύθυνση, διαψεύδοντας πλήρως κάθε σύνδεση του συλλόγου με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ.