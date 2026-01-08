Ρίο Φέρντιναντ: «Αυτόν προτιμώ από Μπαπέ μέχρι Κριστιάνο Ρονάλντο»

Ο Ρίο Φέρντιναντ κλήθηκε να απαντήσει σε ένα γρήγορο «δίλημμα» μεταξύ κορυφαίων ποδοσφαιριστών, αποκαλύπτοντας τις προσωπικές του προτιμήσεις.

Ο παλαίμαχος αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδειξε ξεκάθαρη αδυναμία στον Κιλιάν Μπαπέ, επιλέγοντάς τον σχεδόν απέναντι σε όλους τους σύγχρονους σταρ.

Για την ακρίβεια, προτίμησε τον Γάλλο επιθετικό έναντι των Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Βινίσιους Τζούνιορ, Ραφίνια και Τζουντ Μπέλινγχαμ, τονίζοντας μάλιστα ότι του αρέσει ιδιαίτερα ο τρόπος παιχνιδιού του Μπαπέ.

Ενδιαφέρον είχε η σύγκριση με τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο Φέρντιναντ αποθέωσε τον παίκτη της Μπαρτσελόνα, λέγοντας πως «κανένας παίκτης δεν με έχει ενθουσιάσει περισσότερο τα τελευταία 3-5 χρόνια από τον Λαμίν Γιαμάλ στο παιχνίδι με την Ίντερ», ωστόσο και πάλι η τελική του επιλογή ήταν ο Μπαπέ.

Η μοναδική «ήττα» του Μπαπέ ήρθε απέναντι στον Καρίμ Μπενζεμά, τον οποίο ο Φέρντιναντ προτίμησε τόσο από τον Γάλλο όσο και από τον Λουίς Σουάρες.

Στη συνέχεια, όμως, ο Μπενζεμά δεν τα κατάφερε απέναντι στον Λιονέλ Μέσι, με τον Αργεντινό να επικρατεί επίσης και στη σύγκριση με τον Γκάρεθ Μπέιλ.

Το πιο πολυσυζητημένο δίλημμα, φυσικά, ήταν το Μέσι ή Κριστιάνο Ρονάλντο. Εκεί ο Φέρντιναντ έδωσε μια πιο διπλωματική απάντηση, εξηγώντας πως «εξαρτάται από την ομάδα», αλλά αν έπρεπε να διαλέξει έναν παίκτη για ένα και μόνο παιχνίδι, τότε θα επέλεγε τον Κριστιάνο.