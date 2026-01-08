MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Οι προπονητές της Τσέλσι μετά το τέλος της εποχής Αμπράμοβιτς

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η 19ετής ιδιοκτησία του Ρομάν Αμπράμοβιτς στην Τσέλσι, ο σύλλογος έχει περάσει από μια περίοδο έντονης αστάθειας στον πάγκο του, με συχνές αλλαγές προπονητών.

Ο Τόμας Τούχελ ήταν ο πρώτος προπονητής της νέας εποχής, μένοντας στον πάγκο για 106 ημέρες, πριν αποχωρήσει. Ακολούθησε ο Γκρέιαμ Πότερ, ο οποίος έμεινε 206 ημέρες, χωρίς να καταφέρει να μακροημερεύσει στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

 

Για σύντομο χρονικό διάστημα, την τεχνική ηγεσία είχε ως υπηρεσιακός ο Μπρούνο Σάλτερ, για μόλις τέσσερις ημέρες. Στη συνέχεια, ο Φρανκ Λάμπαρντ επέστρεψε στον σύλλογο, αυτή τη φορά σε μεταβατικό ρόλο, παραμένοντας στον πάγκο για 85 ημέρες.

 

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ανέλαβε με υψηλές προσδοκίες, όμως η θητεία του κράτησε 325 ημέρες, χωρίς να υπάρξει συνέχεια στο πλάνο. Ακολούθησε ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια μέχρι στιγμής στη μετα-Αμπράμοβιτς εποχή, με 549 ημέρες στον πάγκο, πριν αποχωρήσει και αυτός.

 

Πλέον, την τεχνική ηγεσία του συλλόγου έχει ο Λίαμ Ρόζενιορ, ο οποίος είναι ο νυν προπονητής της ομάδας και έχει υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντεμισι ετών, με την Τσέλσι να ελπίζει πως αυτή τη φορά θα υπάρξει σταθερότητα και μακροπρόθεσμο αγωνιστικό πλάνο.

Οι προπονητές της Τσέλσι μετά το τέλος της εποχής Αμπράμοβιτς