Οι προπονητές της Τσέλσι μετά το τέλος της εποχής Αμπράμοβιτς

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η 19ετής ιδιοκτησία του Ρομάν Αμπράμοβιτς στην Τσέλσι, ο σύλλογος έχει περάσει από μια περίοδο έντονης αστάθειας στον πάγκο του, με συχνές αλλαγές προπονητών.

Ο Τόμας Τούχελ ήταν ο πρώτος προπονητής της νέας εποχής, μένοντας στον πάγκο για 106 ημέρες, πριν αποχωρήσει. Ακολούθησε ο Γκρέιαμ Πότερ, ο οποίος έμεινε 206 ημέρες, χωρίς να καταφέρει να μακροημερεύσει στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Για σύντομο χρονικό διάστημα, την τεχνική ηγεσία είχε ως υπηρεσιακός ο Μπρούνο Σάλτερ, για μόλις τέσσερις ημέρες. Στη συνέχεια, ο Φρανκ Λάμπαρντ επέστρεψε στον σύλλογο, αυτή τη φορά σε μεταβατικό ρόλο, παραμένοντας στον πάγκο για 85 ημέρες.

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ανέλαβε με υψηλές προσδοκίες, όμως η θητεία του κράτησε 325 ημέρες, χωρίς να υπάρξει συνέχεια στο πλάνο. Ακολούθησε ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια μέχρι στιγμής στη μετα-Αμπράμοβιτς εποχή, με 549 ημέρες στον πάγκο, πριν αποχωρήσει και αυτός.

Πλέον, την τεχνική ηγεσία του συλλόγου έχει ο Λίαμ Ρόζενιορ, ο οποίος είναι ο νυν προπονητής της ομάδας και έχει υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντεμισι ετών, με την Τσέλσι να ελπίζει πως αυτή τη φορά θα υπάρξει σταθερότητα και μακροπρόθεσμο αγωνιστικό πλάνο.