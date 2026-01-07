Όλα τα φώτα στον Μοναστηρλή: Οι πατρικές αγκαλιές των Λουτσέσκου-Παβλένκα και η κίνηση του Κεντζιόρα! (vid)

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την πρόκριση που χάρισε στον ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο, ο Δημήτρης Μοναστηρλής βρέθηκε στο επίκεντρο των πανηγυρισμών των συμπαικτών του!

Τα πλάνα της παρακάμερας του Δικεφάλου αποτυπώνουν το οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στους «ασπρόμαυρους», με αποκορύφωμα το στοργικό φιλί του Λουτσέσκου αλλά και την «ζεστή» αγκαλιά του Παβλένκα προς τον νεαρό τερματοφύλακα.

Ο συγκινημένος Μοναστηρλής δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, με τον Κεντζιόρα να τον αποθεώνει κατά την καθιερωμένη «βόλτα» των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ προς τις εξέδρες της Τούμπας, σε άλλη μια συμβολική κίνηση που μαρτυρά πολλά...

Δείτε το βίντεο της παρακάμερας: