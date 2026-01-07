Κόντης: «Στο δεύτερο ημίχρονο έπρεπε να ήμασταν πιο δυναμικοί και πιεστικοί»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης ευχήθηκε περαστικά στον τερματοφύλακα του Αγγελίδη, τονίζοντας πως δεν του άρεσε η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου, επισημαίνοντας πως έπρεπε να είναι πιο πιεστικοί και δυναμικοί.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για τον τραυματισμό του Αγγελίδη:

«Είναι μία τρομακτική φάση έτσι όπως την είδα, θέλω να ευχηθώ περαστικά στον Αγγελίδη. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί για εμάς είναι η υγεία των ποδοσφαιριστών μας, είτε είναι δικοί μας είτε είναι αντίπαλοι και μακάρι να επιστρέψει γρήγορα στα γήπεδα».

Για το παιχνίδι:

«Κάναμε ένα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο, με πολλές φάσεις και ένα ωραίο παιχνίδι και αρχίζουμε να παίζουμε αυτό που θέλουμε. Το είπα και στα παιδιά, γιατί σήμερα χάρηκα. Είδα ωραίους συνδυασμούς και είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα στο μέλλον. Καταφέραμε να βάλουμε δύο γκολ, αλλά δεν μου άρεσε η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου, όταν και ο αντίπαλος έπαιζε με δέκα παίκτες. Θα έπρεπε να είχαμε μία διαφορετική δυναμική και να ήμασταν πιο πιεστικοί και να συνδυάσουμε την καλή μας εικόνα με το τελικό αποτέλεσμα».