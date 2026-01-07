Σρουρ: «Αυξάνει την προσφορά του ο Παναθηναϊκός, πολύ μακρινό το ενδεχόμενο της Ρίβερ» (pic)

Ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε το θέμα του Αντίνο για τον Παναθηναϊκό υποστήριξε πως οι «πράσινοι» θα ανεβάσουν την προσφορά τους και πως η Ρίβερ Πλέιτ είναι πολύ μακριά από την μεταγραφή του παίκτη.

Τα δημοσιεύματα για την υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο είναι απανωτά, με τον Σεμπάστιαν Σρουρ, που αποκάλυψε πρώτος το θέμα για τον Παναθηναϊκό, να επανέρχεται με νέο «χτύπημα».

Όπως έγραψε, οι «πράσινοι» θα ανεβάσουν την προσφορά τους, που ήταν 4 εκατ. δολάρια, συγκεντρώνοντας αρκετές πιθανότητες να κάνουν δικό τους τον ποδοσφαιριστή.

«Σύμμαχος» του Παναθηναϊκού άλλωστε είναι και ο ίδιος ο παίκτης, με τον Σρουρ να τονίζει πως η μεταγραφή αυτή φαντάζει πολύ μακρινή για την Ρίβερ Πλέιτ.

Υπενθυμίζουμε πως το συμβόλαιο του Αντίνο εκπνέει τον επόμενο Δεκέμβριο.

Η ανάρτηση:

«Τελευταίο – και επιμένω στις πληροφορίες μου – ο Παναθηναϊκός πρόκειται να αυξήσει την πρόταση που έχει καταθέσει στα 4 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα το βλέπω ως πιθανό σενάριο, πέρα από τη Φλαμένγκο.

Οι Έλληνες είναι πολύ αποφασισμένοι.

Α, και το θέμα της Ρίβερ, σήμερα φαίνεται πολύ μακρινό».