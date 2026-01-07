Όλα τα δεδομένα και το προφίλ του Αγκουστίν Μεντίνα που συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό

Το SDNA έχει το ρεπορτάζ για τον 19χρονο αμυντικό χαφ της Λανούς που κυκλοφόρησε στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Τριφυλλιού.

Αργεντινή, δεν είναι…μόνο ο Σαντίνο Αντίνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού εκτός από τον 20χρονο εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ, ο Παναθηναϊκός φέρεται να στρέφει το βλέμμα του (και) προς τον 19χρονο αμυντικό χαφ, Αγκουστίν Μεντίνα.

Ο νεαρός Αργεντινός, ύψους 1.75μ., αποτελεί γέννημα-θρέμμα της Λανούς, προερχόμενος από τις ακαδημίες του συλλόγου, με τον οποίο δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2028.

Την ίδια στιγμή, η χρηματιστηριακή του αξία αποτιμάται στα 4,5 εκατ. ευρώ, ένδειξη της εξέλιξης και της προοπτικής που του αποδίδεται.

Στη χώρα του τάνγκο κυκλοφορεί πως ο Μεντίνα βρίσκεται γενικότερα στη λίστα ομάδων που αναζητούν νεαρούς αμυντικούς χαφ, χωρίς ωστόσο να κατονομάζονται συγκεκριμένοι σύλλογοι.

Παρακολουθείται από ομάδες εκτός Αργεντινής, γεγονός που δείχνει ότι το όνομά του αρχίζει να κυκλοφορεί σε ευρωπαϊκά scouting reports, έστω κι αν (μέχρι στιγμής) δεν υπάρχει δημοσίευμα που να τον συνδέει ανοιχτά με κάποιον άλλο σύλλογο πέραν του Παναθηναϊκού.

Σταθερός ρόλος στη Λανούς

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Μεντίνα έχει καταφέρει να καθιερωθεί στη μεσαία γραμμή της Λανούς.

Ξεχωρίζει για την τακτική του συνέπεια, τις ανακτήσεις μπάλας και την ωριμότητα στο παιχνίδι του, στοιχεία που εξηγούν γιατί θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα χαφ της Αργεντινής.

Ενδεικτικό της προόδου του είναι και το γεγονός ότι έχει συμπεριληφθεί σε διεθνείς λίστες με κορυφαίους παίκτες κάτω των 20 ετών, βάσει στατιστικών δεδομένων και αξιολογήσεων από αναλυτικά ινστιτούτα.

Τώρα κατά πόσον η υπόθεση της μεταγραφής του θα μπορούσε να προχωρήσει σε επόμενο στάδιο, θα εξαρτηθεί τόσο από τις οικονομικές απαιτήσεις της Λανούς, όσο και από το πόσο γρήγορα θα μπουν στο «παιχνίδι» σύλλογοι που θα ενδιαφερθούν εμπράκτως για την αγορά του.