«Δεν περιγράφεται η πίεση που δέχεται ο Αντίνο, θα του κρεμάσουν το δελτίο αν δεν πάει στην Ρίβερ» (pic)

Απανωτά είναι τα δημοσιεύματα για το μέλλον του Σαντίνο Αντίνο, με δημοσιογράφο από την Αργεντινή να υποστηρίζει ότι στην Γοδόι Κρουζ θα του «κρεμάσουν» το συμβόλαιο αν δεν πάει στην Ρίβερ Πλέιτ.

Το «σήριαλ» για το μέλλον του Σαντίνο Αντίνο συνεχίζεται, με τον δημοσιογράφο Πάμπλο Καλβάρι να αναφέρει ότι η πίεση που του ασκεί η Γοδόι Κρουζ για να πάει στην Ρίβερ Πλέιτ είναι τεράστια.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, ο αργεντίνικος σύλλογος του έχει ξεκαθαρίσει ότι αν δεν δεχθεί αυτή την μεταγραφή θα του «κρεμάσει» το συμβόλαιο και μένει να φανεί ποιες θα είναι τελικά οι εξελίξεις.

Η σχετική ανάρτηση:

«Η πίεση που δέχεται το παιδί από τη Γοδόι Κρουζ και η οικογένειά του δεν περιγράφεται με λόγια. Ο πρόεδρος της ομάδας από τη Μεντόσα μπλόκαρε τη μεταγραφή στην Ελλάδα, επειδή η συνεργασία Μπέρμαν–Μανσούρ τον θέλει στη Ρίβερ.

Ήδη του έχουν ξεκαθαρίσει ότι αν δεν πάει στη Ρίβερ, θα «κρεμάσουν τον παίκτη».

Έχει ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο με τη Γοδόι Κρουζ».