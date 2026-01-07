Μπέτις: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την Τούμπα

Η Μπέτις ενημέρωσε τους φιλάθλους της πως ξεκίνησε η κυκλοφορία των εισιτηρίων ενόψει του αγώνα της Τούμπας κόντρα στον ΠΑΟΚ (22/1 19:45).

Οι Ανδαλουσιάνοι ετοιμάζονται για το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Εuropa League, ένα παιχνίδι που θα κρίνει πολλά, όσον αφορά τους στόχους των δύο ομάδων.

Όπως ενημέρωσε η επίσημη ιστοσελίδα της Μπέτις, οι «Βερδιμπλάνκος» δικαιούνται 1450 εισιτήρια, τα οποία κοστίζουν 25 ευρώ, ενώ η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Ιανουαρίου.

Ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας τόσο για την ομάδα της Νότιας Ισπανίας όσο και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος με τουλάχιστον έναν πόντο «σφραγίζει» το εισιτήριό του για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.