TyC Sports: «Αισιόδοξη για Αντίνο η Ρίβερ Πλέιτ, λόγω και του ποσοστού μεταπώλησης 30%» (pic)

Το... σήριαλ για τον Σαντίνο Αντίνο συνεχίζεται, με δημοσίευμα μεγάλου Μέσου της Αργεντινής να τονίζει πως στην Ρίβερ Πλέιτ υπάρχει αισιοδοξία για την απόκτησή του.

Παναθηναϊκός και Ρίβερ Πλέιτ «μονομαχούν» για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο, με τα δημοσιεύματα στην Αργεντινή να πέφτουν... βροχή και να δείχνουν ότι αμφότερες οι ομάδες κάνουν ό,τι μπορούν για να αγοράσουν τον 20χρονο άσο.

Το «TyC Sports» λοιπόν αναφέρθηκε στην πρόταση του «Τριφυλλιού», τονίζοντας ότι αυτή απορρίφθηκε σε πρώτη φάση από την Γοδόι Κρουζ, ενώ τόνισε ότι η Ρίβερ Πλέιτ είναι πρόθυμη να παραχωρήσει και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 30%, κάτι που κάνει τον σύλλογο στον οποίον ανήκει ο παίκτης να της δείχνουν προτίμηση.

Η σχετική ανάρτηση:

«Οι διαπραγματεύσεις για τον Σαντίνο Αντίνο απέκτησαν ένα νέο κεφάλαιο, που εξηγεί γιατί η πιθανή μετακίνησή του στη Ρίβερ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Τις τελευταίες ώρες, η Γοδόι Κρουζ απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού, κρίνοντάς την ανεπαρκή, χωρίς ωστόσο να γίνουν γνωστά τα οικονομικά μεγέθη.

Την ίδια στιγμή, η Ρίβερ παραμένει σταθερή στις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο συλλόγων. Τόσο ο Νούνιες όσο και ο Μεντόσα εκτιμούν ότι η έκβαση μπορεί να είναι θετική, καθώς η Γοδόι Κρουζ θα έβλεπε με καλό μάτι μια μεταγραφή στην «Μιγιονάριο», αφού σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης θα της εξασφάλιζε κέρδος 30% επί των δικαιωμάτων του παίκτη».