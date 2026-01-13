Παναθηναϊκός: Έλάχιστες θέσεις στο τσάρτερ για το ματς στη Βουδαπέστη

Λιγοστές θέσεις έχουν μείνει για τους φίλους του Παναθηναϊκού που θέλουν να ταξιδέψουν με το τσάρτερ για το εκτός έδρας ματς με τη Φερεντσβάρος, ώστε να στηρίξουν από κοντά την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φερεντσβάρος εκτός έδρας στις 22 Ιανουαρίου, με την «πράσινη» ΠΑΕ να διοργανώνει μαζί με το Aktina Travel Group τσάρτερ για να δώσουν οι φίλαθλοι της ομάδας το «παρών» στο γήπεδο.

Η «πράσινη» ΠΑΕ υπενθύμισε πως έχουν μείνει λίγες ακόμα θέσεις διαθέσιμες, όμως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βιαστούν, ώστε να μπορέσουν να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ και να απολαύσουν όλη την ταξιδιωτική εμπειρία.

Το story της ΠΑΕ:

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης της, το Aktina Travel Group, διοργανώνουν το πρώτο «πράσινο» τσάρτερ της χρονιάς με προορισμό την Βουδαπέστη! Δείτε από κοντά την προσπάθεια των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ απέναντι στην Φερεντσβάρος και “σφραγίστε” μαζί τους την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League!

Το πακέτο που προσφέρει το Aktina Travel Group περιλαμβάνει θέση στην απευθείας πτήση charter με μια αποσκευή 23kg (Sky Express), δυο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, φόρους αεροδρομίων και ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Τιμή κατ’ άτομο: 750€ σε δίκλινο, 800€ σε μονόκλινο. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το εισιτήριο αγώνα, το οποίο είναι εξασφαλισμένο. Δυνατότητα επιλογής κατηγορίας εισιτηρίου.

Οι θέσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Δηλώστε τώρα τη συμμετοχή σας τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2109002617 και 2109002659 (Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-18.00) ή με mail στο [email protected]

– Οι κάτοχοι διαρκείας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός 2025/26 έχουν προτεραιότητα για επιλογή στο πακέτο ταξιδιού έως και τις 18/12.

– Όσοι ταξιδέψουν στο πρώτο charter της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και του Aktina Travel Group θα έχουν προτεραιτότητα κράτησης σε όλα τα υπόλοιπα ταξίδια της σεζόν 2025/26».