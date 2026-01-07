ΑΕΚ: Η «πρώτη» του Βάργκα που ετοιμάζεται εν όψει Άρη (vid)

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την πρώτη προπόνηση του Μπάρναμπας Βάργκα ο οποίος έπιασε δουλειά στα Σπάτα και ετοιμάζεται εν όψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Άρη στο Χαριλάου.

Ο διεθνής Ούγγρος σέντερ-φορ, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, ενώ θυμίζουμε πως προέρχεται από ένα καυτό πρώτο μισό της σεζόν, όπου πέτυχε 20 γκολ με την φανέλα της Φερεντσβάρος.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η ΑΕΚ φαίνεται ο Βάργκα να συμμετέχει σε φουλ ρυθμούς στο κανονικό πρόγραμμα με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, ενώ υπάρχουν και κάποιες… εκτελέσεις του με την μπάλα.

Θυμίζουμε πως η μεταγραφή του διεθνή Ούγγρου φορ κόστισε περίπου 5 εκ. ευρώ, με την ΑΕΚ να εντάσσει στο δυναμικό της μια μηχανή των γκολ και έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αποτελούσε την πρώτη επιλογή των Νίκολιτς-Ριμπάλτα για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης, όπως τόνισε και ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός.

Μπήκε ο Γκατσίνοβιτς, τα δεδομένα για Ζίνι-Πιερό

Στα της προπόνησης, όπως διαβάσατε και νωρίτερα, ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς ξεπερνώντας στο 100% το πρόβλημα που αντιμετώπισε και τέθηκε στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Επίσης, ο Λούκα Γιόβιτς συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας, ενώ όσον αφορά τους Ζίνι-Φραντζί Πιερό, όπως είχαμε γράψει, αναμένεται να μπουν προοδευτικά μέσα στην εβδομάδα και μένει να δούμε την ετοιμότητα τους. Δεδομένα εκτός είναι ο Ρομπέρτο Περέιρα που έχει υποστεί κάταγμα στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού ποδιού. Η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον αγώνα της Κυριακής με τον Άρη στο Χαριλάου θα ολοκληρωθεί το Σάββατο με προπόνηση στα Σπάτα και ακολούθως η αποστολή θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη με στόχο να ξεκινήσει ιδανικά το 2026, μετρώντας θυμίζουμε - προ διακοπής - ένα σερί δέκα νικών, που την έφερε στην κορυφή της Stoiximan Super League και απευθείας στους 16 του UEFA Conference League και στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.