Άρης: Κανονικά στο πρόγραμμα Δώνης και Σούντμπεργκ

Πρόγραμμα αποκατάστασης, ασκήσεις ενεργοποίησης, ασκήσεις διατήρησης μπάλας και τακτική για τους παίκτες του Άρη

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

"Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Τετάρτης για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με την Α.Ε.Κ. στο Κλεάνθης Βικελίδης (11/01, 19:30), στο πλαίσιο της 16ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στη σημερινή προπόνηση οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης, ασκήσεις διατήρησης μπάλας και τακτική για το δεύτερο γκρουπ.

Οι Τάσος Δώνης και Νοά Σούντμπεργκ προπονήθηκαν κανονικά, οι Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος και Μιχάλης Βοριαζίδης ακολούθησαν μέρος του προγράμματος, ο Χαμζά Μεντίλ έκανε θεραπεία, ενώ ο Πέδρο Άλβαρο παραμένει κλινήρης λόγω της ίωσης που τον ταλαιπωρεί.

Αύριο, Πέμπτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα (πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο»)."