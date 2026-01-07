Βρήκε τον αντικαταστάτη του Ροζένιορ η Στρασμπούρ

Η Στρασμπούρ ανακοίνωσε την πρόσληψη του πρώην προπονητή της Γουλβς, Γκάρι Ο'Νιλ, ως αντικαταστάτη του Λίαμ Ροζένιορ, ο οποίος ανέλαβε την Τσέλσι/

Ο Ο'Νιλ ήταν άνεργος μετά την απόλυσή του από τη Γουλβς τον Δεκέμβριο του 2024. Ο 42χρονος Άγγλος θα είναι υπεύθυνος για τον αγώνα του Σαββάτου για το Κύπελλο Γαλλίας εκτός έδρας με την Αβράνς. «Είμαι περήφανος που εντάσσομαι σε αυτόν τον απίστευτο σύλλογο και ανυπομονώ να ξεκινήσω», δήλωσε ο Ο'Νιλ.

«Η Στρασμπούρ έχει μια μοναδική ιστορία, εξαιρετικό πάθος, μεγάλη ανθεκτικότητα και, φυσικά, πιστούς οπαδούς που θέλουν να δουν αυτή την ομάδα να παίζει όμορφο ποδόσφαιρο και να πετυχαίνει. Έχουμε μια ομάδα παικτών υψηλής ποιότητας και σαφείς, φιλόδοξους στόχους για τη σεζόν. Προτεραιότητά μου είναι να δουλέψω σκληρά με την ομάδα και να δώσω τα πάντα για την επιτυχία του συλλόγου».

Ο Ροζένιορ ανακοινώθηκε ως ο νέος προπονητής της Τσέλσι την Τρίτη, κάνοντας τη μετάβαση από την γαλλική ομάδα στο σύλλογο της Πρέμιερ Λιγκ, αμφότεροι ανήκοντες στην ίδια πολυσυλλογική δομή ιδιοκτησίας.

Ο γαλλικός σύλλογος εξαγοράστηκε από την κοινοπραξία BlueCo το 2023 και πήρε τον Ροζίνιορ στο Λονδίνο για να αντικαταστήσει τον Έντσο Μαρέσκα.

Ο Μαρέσκα χώρισε τους δρόμους του με την Τσέλσι την Πρωτοχρονιά μετά από μια κακή πορεία, κερδίζοντας μόλις έναν από τους τελευταίους επτά αγώνες πρωταθλήματος και χάνοντας έδαφος στην κούρσα του τίτλου, μετά από μια διαφωνία με τους ιδιοκτήτες του συλλόγου.

Ο Ο'Νιλ εντάχθηκε στο επιτελείο της Μπόρνμουθ το 2021 και διορίστηκε υπηρεσιακός προπονητής τον Αύγουστο του 2022 μετά την απόλυση του Σκοτ Πάρκερ. Έγινε μόνιμος προπονητής τον Νοέμβριο, αλλά απολύθηκε στο τέλος της σεζόν, παρά το γεγονός ότι απέφυγε τον υποβιβασμό.

Τον Αύγουστο του 2023 ο Ο'Νιλ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την Γουλβς και την οδήγησε στην 14η θέση της Πρέμιερ Λιγκ στην πρώτη του σεζόν. Αλλά απολύθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από δύο νίκες σε 16 αγώνες.

Η Στρασμπούρ βρίσκεται στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της Ligue 1 με 24 βαθμούς, μετά από ένα σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη.