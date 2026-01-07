«Η Γοδόι Κρουζ θεωρεί ανεπαρκή την πρόταση του Παναθηναϊκού για Αντίνο» (pic)

Το... σήριαλ του Σαντίνο Αντίνο συνεχίζεται, με δημοσιογράφο από την Αργεντινή να αναφέρει ότι η Γοδόι Κρουζ έκρινε ανεπαρκή την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον 20χρονο άσο και οι άνθρωποι του συλλόγου θεωρούν ότι ο παίκτης θα καταλήξει τελικά στην Ρίβερ Πλέιτ.
Στο ίδιο δημοσίευμα, υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο Σαντίνο δεν έχει λάβει ακόμα απόφαση για το μέλλον του, αν και διαφορετικά Μέσα τόνισαν ότι έχει καταλήξει ότι θέλει να αγωνιστεί στην Ευρώπη με το «Τριφύλλι».
Γενικά η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί «σήριαλ» εδώ και καιρό στην Αργεντινή και είναι γνωστό ότι τα πράγματα στις μεταγραφές είναι πάντα περίπλοκα, ειδικά στην Λατινική Αμερική.
Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός δουλεύει την συγκεκριμένη περίπτωση και επιδιώκει να βρει την «χρυσή τομή» με τον σύλλογο της Αργεντινής, ενώ φαίνεται πως έχει σύμμαχο τον ίδιο τον παίκτη.
Η σχετική ανάρτηση:
🚨{EXCLUSIVO} #GodoyCruz consideró insuficiente la propuesta de #Panathinaikos 🇬🇷 por Santino Andino.— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 7, 2026
📍Desde el club mendocino sostienen que el futbolista recalará en #River.
📌El jugador aún no decidió su futuro.#mercadodepasestyc pic.twitter.com/SweomGXpWl