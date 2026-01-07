«Η Γοδόι Κρουζ θεωρεί ανεπαρκή την πρόταση του Παναθηναϊκού για Αντίνο» (pic)

Στην Αργεντινή υποστηρίζουν ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Σαντίνο Αντίνο ήταν ανεπαρκής, με την υπόθεση να εξακολουθεί να είναι «σήριαλ».

Το... σήριαλ του Σαντίνο Αντίνο συνεχίζεται, με δημοσιογράφο από την Αργεντινή να αναφέρει ότι η Γοδόι Κρουζ έκρινε ανεπαρκή την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον 20χρονο άσο και οι άνθρωποι του συλλόγου θεωρούν ότι ο παίκτης θα καταλήξει τελικά στην Ρίβερ Πλέιτ.

Στο ίδιο δημοσίευμα, υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο Σαντίνο δεν έχει λάβει ακόμα απόφαση για το μέλλον του, αν και διαφορετικά Μέσα τόνισαν ότι έχει καταλήξει ότι θέλει να αγωνιστεί στην Ευρώπη με το «Τριφύλλι».

Γενικά η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί «σήριαλ» εδώ και καιρό στην Αργεντινή και είναι γνωστό ότι τα πράγματα στις μεταγραφές είναι πάντα περίπλοκα, ειδικά στην Λατινική Αμερική.

Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός δουλεύει την συγκεκριμένη περίπτωση και επιδιώκει να βρει την «χρυσή τομή» με τον σύλλογο της Αργεντινής, ενώ φαίνεται πως έχει σύμμαχο τον ίδιο τον παίκτη.

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