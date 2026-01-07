Όταν «απαξιώνεις» το μισό ρόστερ σου, τρέξε μετά να το μαζέψεις

Ο Βασίλης Βέργης «προσωποποιεί» το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στον ίδιο άνθρωπο που πριν 1,5 χρόνο στο Βερολίνο πιστώθηκε τον θρίαμβο, στον Εργκίν Αταμάν.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν υπήρξε ποτέ, ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου κυριαρχεί με τις ομάδες του (Εφές, Παναθηναϊκός) στην Ευρώπη αυτό που λέμε «σεμνός και ταπεινός». Πολύ ισχυρή προσωπικότητα, μεγαλύτερη και από τις ίδιες τις δυνατότητές του ως προπονητή. Γνωρίζει, μαεστρικά να χειρίζεται τους σταρ μέσα στην ομάδα του και είναι από τους ελάχιστους κόουτς που δεν τον ενοχλεί να έχει και δύο και τρεις και πέντε από αυτούς. Μικρή λεπτομέρεια όμως: καμιά ομάδα δεν διαθέτει μόνο σταρ. Εχει και ρολίστες και παίκτες που παλεύουν να βρουν το ρόλο τους κι άλλους που θέλουν να αποδείξουν. Πάνω απ΄όλα κάθε ομάδα έχει ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν δικαίως να κρίνονται αξιοκρατικά και να παίρνουν τις ευκαιρίες που τους αναλογούν.

Πριν από 2,5 χρόνια ο Γιαννακόπουλος πάτησε το κουμπί της επιστροφής και ταυτόχρονα της (επαν)εκτόξευσης του Παναθηναϊκού. Και πήρε προπονητή τον καλύτερο των τελευταίων ετών στην Ευρωλίγκα, τον Αταμάν.

Όταν άρχισε να χτίζεται εκείνο το ρόστερ όλος ο Οργανισμός κινήθηκε με σοβαρότητα, ταπεινότητα, δουλειά και σύνεση. Ουδείς μιλούσε, στο ξεκίνημα για τον 7ο ευρωπαϊκό τίτλο. Βασικός στόχος ήταν να φτιαχτεί η ομάδα που θα τον διεκδικούσε την επόμενη σεζόν. Προφανώς όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στο f4 ο Αταμάν, έχοντας πλέον δει το μάτι της ομάδας του να γυαλίζει, έπαιξε τα δικά του mind games και έλεγε σε κάθε ευκαιρία ότι μόνος στόχος στο Βερολίνο ήταν "Να φέρουμε το 7ο αστέρι". Δικαιώθηκε και αποθεώθηκε!

Η σεζόν ολοκληρώθηκε με το μυθικό 3-2 για τον Παναθηναϊκό του πρωταθλήματος και άπαντες εκτίμησαν ότι ξεκινάει νέα πράσινη δυναστεία. Μοιάζει όμως εκείνο το φινάλε να ήταν το "πικ" του Παναθηναϊκού του Αταμάν, καθώς από τότε κάνει βήματα προς τα πίσω. Προφανώς καθοριστική στιγμή υπήρξε ο τραυματισμός του Ματίας Λεσόρ. Αυτός, μαζί με τις επιλογές που ακολούθησαν, ναρκοθέτησαν όλη την περσινή σεζόν του τριφυλλιού. Παρόλα αυτά ουδείς "χρέωσε" στον Αταμάν την αποτυχία. Το κλαμπ, οι οπαδοί, άπαντες, δεν άλλαξαν σε τίποτα τη συμπεριφορά τους. Ο Τούρκος κόουτς παρέμενε σχεδόν στο απυρόβλητο. Ήταν πάντα "Ο προπονηταράς που έφερε το 7ο".

Το περασμένο καλοκαίρι ο Γιαννακόπουλος έριξε και πάλι ένα σκασμό εκατομμύρια. Για να πάρει τον κορυφαίο γκαρντ της περσινής σεζόν, τον Σορτς, για να φέρει στην Ευρώπη τον Χολμς, να πάρει Ρογκαβόπουλο και Τολιόπουλο, να ανανεώσει συμβόλαια με συνεχείς αυξήσεις, να προσφέρει στον Εργκίν Αταμάν τα πάντα όλα.

Λίγους μήνες αργότερα ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν βρίσκεται στην κορυφή, αλλά είναι στην 7η θέση της Ευρωλίγκας. Εχει πετύχει κάποιες εντυπωσιακές εκτός έδρας νίκες, αλλά έχει και εκκωφαντικές ήττες μέσα στο ΟΑΚΑ. Και σερί 0-10 από τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη.

Το κυριότερο; Δεν ξέρεις από παιχνίδι σε παιχνίδι τι θα παρουσιάσει. Με την Αρμάνι υπήρξε το αποκορύφωμα: παράτησε το ματς μέσα στο ΟΑΚΑ και στο τέλος άκουσε για πρώτη φορά αποδοκιμασίες την τελευταία 3ετία. Και μαζί, για πρώτη φορά, ήρθε η συγνώμη του Αταμάν στον κόσμο και -για να το πω λαϊκά- μια εικόνα "χαμηλωμένης μύτης". Δεν υπήρχε έπαρση ούτε αναζήτηση άλλοθι σε δήθεν διαιτητικά λάθη αλλά παραδοχή της τραγικής εικόνας της ομάδας του.

Ο ίδιος άνθρωπος που έχτισε το "θαύμα του 2024", εκείνος που σήκωνε τις γροθιές του και ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον αποθέωνε, έχει τις μεγαλύτερες ευθύνες για την σημερινή "κρίση". Η οποία δεν ξέρουμε αν είναι παροδική ή αν θα βουλιάξει τον μεγάλο στόχο του τριφυλλιού για "Το 8ο στο ΟΑΚΑ". Αυτό μόνο η ζωή θα μας το δείξει.

Εως τότε όμως, η αλήθεια είναι μία: Ο Εργκίν Αταμάν θερίζει αυτό που φέτος έσπειρε. Τι εννοώ; Όταν "απαξιώνεις" σημαντικό κομμάτι του ρόστερ σου το βρίσκεις μπροστά σου. Και μετά τρέχεις -και δε φτάνεις- για να το μαζέψεις.

Παραθέτω ορισμένα παραδείγματα:

- Τολιόπουλος; Εκανε όργια στο ΣΕΦ αλλά ο Αταμάν τον εξαφάνισε. Λες και είναι κάποιο παιδάκι που δεν αξίζει να τον εμπιστευτείς.

- Σορτς; Σκιά του περσινού παιχταρά που είχε όλη την Ευρώπη στα πόδια του. Τον "έκραξε" δημόσια ο κόουτς, μετά τον εμπιστεύτηκε, μετά πάλι "μέσα - έξω".

- Ρογκαβόπουλος; Εφτυσε αίμα μέχρι να βρει ρυθμό, ήταν ο μόνος -εκτός του τρομερού Ναν- που έπαιξε κόντρα στον Ολυμπιακό και μετά είδε τον Γκριγκόνις στην 12αδα με την Αρμάνι!

- Καλαϊτζάκης; Εδώ και δύο χρόνια ψάχνει με το σταγονόμετρο να βρει ευκαιρίες, ο καλύτερος (μαζί με τον Γκραντ, φυσικά) περιφερειακός αμυντικός του Παναθηναϊκού.

- Χολμς; Δεν έπαιξε ούτε δευτερόλεπτο απέναντι στον Ολυμπιακό, στο πρώτο ημίχρονο με την Αρμάνι ήταν κορυφαίος, μετά το 3ο φάουλ... εξαφανίστηκε και άντε να ξαναβρεί ρυθμό.

- Τα δύο 4άρια, Χουάντσο και Μήτογλου; Γνώρισαν την απόλυτη, δημόσια απαξίωση από τον κόουτς, έπειτα από την ήττα στο ντέρμπι. Χθες ο Ερντανγκόμεθ ήταν ο καλύτερος του Παναθηναϊκού. Και ο Αταμάν είπε παραμονές του αγώνα με την Αρμάνι ότι δεν ζήτησε εκείνος μεταγραφή τεσσαριού. Δηλαδή θέλει να μας πείσει ότι ο Γιαννακόπουλος τρελάθηκε και πάει μόνος του να του φορέσει "καπέλο" μεταγραφή από το ΝΒΑ! Μάλλον μια προσπάθεια μπας και πείσει τα αποδυτήριά του ήταν η δήθεν "άγνοια"...

- Ο Παναθηναϊκός έφτασε στο σημείο να χρειάζεται 31 λεπτά τον Ναν στο παρκέ για να νικήσει την Καρδίτσα! Μιάμιση ώρα σύνολο σε τρία ματς μέσα σε 5 μέρες ο Αμερικανός στο γήπεδο. Ακόμη και ο βιονικός Ναν έχει τα όριά του!

- Α, να μην το ξεχάσω: και η επιμονή στον Γιούρτσεβεν... επιμονή! Να τα βλέπουν άλλοι παίκτες στο ρόστερ και να αναρωτιούνται "Εγώ τι του έχω κάνει και δεν παίζω ούτε με αίτηση;"

Για να το ξεκαθαρίσω καθώς υπάρχουν κάποιοι με μυαλό κουκούτσι: Ο Αταμάν δεν έγινε ξαφνικά... κακός προπονητής. Παραμένει πάντα εκ των κορυφαίων της Ευρώπης. Όμως η διαχείριση του ρόστερ του είναι κακή. Και φαίνεται στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός εδώ και 1,5 χρόνο δεν πάει μπροστά, δεν εξελίσσεται, δεν βγάζει -παρά περιστασιακά- την τεράστια ποιότητα που έχει το πανάκριβο ρόστερ του. Και δεν μπορεί ΓΙΑ ΟΛΑΑΑ να φταίει η απουσία του Ματίας Λεσόρ, η οποία πράγματι αποδείχθηκε το πιο σκληρό χτύπημα. Ομως γι αυτό υπάρχουν οι καλοί προπονητές. Για να ξεπερνάνε τα δύσκολα, να βρίσκουν λύσεις. Πόσο μάλλον με ρόστερ δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Οπως λοιπόν δικαίως αποθεώθηκε ο Εργίν Αταμάν για το ρεσιτάλ του 2024 έτσι δικαίως σήμερα δέχεται κριτική. Και αν υπάρχει ΕΝΑΣ ο οποίος οφείλει να βρει τη λύση για να το γυρίσει, είναι ο Τούρκος κόουτς. Οχι με επικοινωνιακά τρικ και εικόνες του στυλ "κάθομαι στον πάγκο και κοιτάζω εκνευρισμένος αυτά που συμβαίνουν στο παρκέ", αλλά με δουλειά. Και plan b και plan c αν χρειαστεί στο παιχνίδι. Διότι κάθε βράδυ δεν μπορεί να είναι του "Αι - Ναν" και του "Αι- Σλούκα"...