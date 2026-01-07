«Ενδιαφέρεται για Μεντίνα ο Παναθηναϊκός» (pic)

Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί με ενδιαφέρον την περίπτωση του Αγκουστίν Μεντίνα, που ανήκει στην Λανούς.

Τα μεταγραφικά σενάρια συνεχίζονται και το νέο όνομα που συνδέεται με τον Παναθηναϊκό είναι αυτό του 19χρονου αμυντικού χάφ της Λανούς, Αγκουστίν Μεντίνα.

Ο βραχύσωμος (1.75μ.) Αργεντινός έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028 και η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα. 4.5 εκατ. ευρώ, ενώ αποτελεί γέννημα θρέμμα της Λανούς, από τις Ακαδημίες της.

Με την πρώτη ομάδα έχει αγωνιστεί συνολικά 43 φορές, μετρώντας 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ είναι ο παίκτης που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το ρόστερ του συλλόγου του.

Δημοσιογράφος του εξωτερικού λοιπόν υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός τον παρακολουθεί με ενδιαφέρον, ενώ τονίζει ότι οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι να τελειώσουν και την μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο.

Αναλυτικά η σχετική ανάρτηση:

«Χωρίς αμφιβολία, ένας από τους παίκτες του ρόστερ της Λανούς που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ο Αγκουστίν Μεντίνα. Η ομάδα που τον παρακολουθεί στενά σήμερα είναι ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» τώρα τελειώνουν και την μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο, ενός ακόμα παίκτη που ξεχώρισε το 2025».