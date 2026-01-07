Χωρίς ντέρμπι η φάση των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας - Εύκολο έργο για Ρεάλ και Μπαρτσελόνα

Την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχθούν οι οκτώ αγώνες για να συμπληρωθεί το «παζλ» των προημιτελικών, με τους... μεγάλους να έχουν εύκολο έργο.
Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Αλμπαθέτε, η Μπαρτσελόνα θα ταξιδέψει και θα παίξει στην έδρας της Σανταντέρ, ενώ η Ατλέτικο κληρώθηκε να αγωνιστεί στην έδρα της ιστορικής Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των «16» με τους αγώνες να διεξάγονται το τριήμερο 13-14-15/1:
- Αλμπαθέτε - Ρεάλ Μαδρίτης
- Ντεπορτίβο Λα Κορούνια- Ατλέτικο Μαδρίτης
- Σανταντέρ - Μπαρτσελόνα
- Λεονέσα - Αθλέτικ Μπιλμπάο
- Μπέτις - Έλτσε
- Μπούργκος - Βαλένθια
- Σοσιεδάδ - Οσασούνα
- Αλαβές - Ράγιο Βαγιεκάνο