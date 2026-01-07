Χωρίς ντέρμπι η φάση των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας - Εύκολο έργο για Ρεάλ και Μπαρτσελόνα

Η κλήρωση της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας δεν είχε.. κέφια και δεν έβγαλε ντέρμπι, με τις Ρεάλ και Μπαρτσελόνα να έχουν εύκολες αποστολές.

Την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχθούν οι οκτώ αγώνες για να συμπληρωθεί το «παζλ» των προημιτελικών, με τους... μεγάλους να έχουν εύκολο έργο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Αλμπαθέτε, η Μπαρτσελόνα θα ταξιδέψει και θα παίξει στην έδρας της Σανταντέρ, ενώ η Ατλέτικο κληρώθηκε να αγωνιστεί στην έδρα της ιστορικής Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των «16» με τους αγώνες να διεξάγονται το τριήμερο 13-14-15/1: