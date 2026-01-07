Γιαμάλ, Χάαλαντ και Εμπαπέ: Οι ακριβότεροι παίκτες στον κόσμο το 2026

O Λαμίν Γιαμάλ παραμένει ο πιο ακριβός παίκτης στον κόσμο σύμφωνα με το στατιστικό μοντέλο του Παρατηρητηρίου Ποδοσφαίρου CIES με αξία 341,1 εκατ. ευρώ. Διαβάστε το Top-10 των παικτών που η αξία τους ξεπερνά τα 130 εκατ. ευρώ!

Ο νεαρός Ισπανός διεθνής βρίσκεται μπροστά από δύο επιθετικούς, οι οποίοι, αν και μεγαλύτεροι σε ηλικία, συνεχίζουν να σκοράρουν ακατάπαυστα. Τον Έρλινγκ Χάαλαντ (255 εκατ. ευρώ) και τον Κιλιάν Εμπαπέ (201 εκατ. ευρώ).



Στην κορυφή της λίστας τον Ιανουάριο του περασμένου έτους βρισκόταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος τώρα κατατάσσεται τέταρτος (153 εκατ. ευρώ). Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται μπροστά από τον Μάικλ Ολίσε (137 εκατ. ευρώ), και τον νέο μεταγραφικό απόκτημα της Λίβερπουλ, Φλόριαν Βιρτς (136 εκατ. ευρώ).

Στους 10 κορυφαίους συμπεριλαμβάνονται επίσης δύο παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν, οι Ντεζιρέ Ντουέ και Ζοάο Νέβες, ένας ακόμη παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Άρντα Γκιουλέρ, αλλά και ο Πέδρι.

Η υψηλότερη αξία για παίκτη εκτός των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων καταγράφηκε για τον άσο της Παλμέιρας, Βίτορ Ρόκε (85 εκατ. ευρώ), μπροστά από τον Ισπανό επιθετικό της Πόρτο, Σάμου Ομορόντιον (76 εκατ. ευρώ), και τον Πορτογάλο εξτρέμ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ζεοβάνι Κέντα (70 εκατ. ευρώ), ο οποίος έχει ήδη υπογράψει στη Τσέλσι.

Στους τερματοφύλακες πρώτος είναι ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (81 εκατ. ευρώ), στους κεντρικούς αμυντικούς ο Παού Κουμπαρσί (110 εκατ. ευρώ), και στους πλάγιους αμυντικούς ο Νίκο Ο’Ράιλι (90 εκατ. ευρώ).

Εκτιμώμενες τιμές μεταγραφών (σε εκατομμύρια ευρώ)

Αξία Παίκτης Ομάδα 343,1 Λαμίν Γιαμάλ Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 255,1 Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 201,3 Κιλιάν Εμπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 153,1 Τζουντ Μπέλιγχαμ Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 136,9 Μάικλ Ολίσε Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 135,8 Φλόριαν Βιρτς Λίβερπουλ (Αγγλία) 134,6 Ντεζιρέ Ντουέ Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 130,6 Ζοάο Νέβες Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 130,3 Αρντά Γκιουλέρ Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 130,0 Πέδρι Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



