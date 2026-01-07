Σαν σήμερα: Το πρώτο γκολ του Βαζέχα με την φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θυμήθηκε το πρώτο γκολ του Κριστόφ Βαζέχα με την πράσινη φανέλα, που σημειώθηκε σαν σήμερα, πριν από 36 χρόνια.

Ο Πολωνός επιθετικός αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν την πράσινη φανέλα. Λατρεύτηκε όσο κανένας άλλος ξένος, πανηγύρισε τίτλους και ευρωπαϊκές διακρίσεις και αποτέλεσε βασικό μέλος του συλλόγου για σχεδόν μιάμιση δεκαετία!

Η... ιστορία πάντως άρχισε να γράφεται στις 7 Ιανουαρίου του 1990, όταν ο Βαζέχα σκόραρε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα Αθηνών, στην δεύτερη μόλις συμμετοχή του. Το γκολ αυτό ήταν αρκετό για να δώσει στους «πράσινους» τη νίκη με 0-1 στην Ριζούπολη και φυσικά αποτέλεσε το πρώτο κεφάλαιο της καριέρας του στο «Τριφύλλι».

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ: