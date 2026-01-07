Μπέος κατά Λανουά: «Η καλύτερη λύση είναι η παραίτησή του»

Έντονη κριτική στον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, εξαπέλυσε ο Αχιλλέας Μπέος με αφορμή τον ορισμό του διαιτητή Παπαπέτρου για τον αγώνα του Βόλου με τον Λεβαδειακό, ζητώντας παράλληλα την αλλαγή των ορισμών αλλά και την παραίτηση του Λανουά.

Μέσω ανάρτησής του, ο Μπέος κατήγγειλε ότι ο Λανουά είναι «ή επικίνδυνος ή άσχετος», υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές του εξυπηρετούν προσωπικά συμφέροντα και όχι την αντικειμενικότητα του ποδοσφαίρου.

«Ο ορισμός του διαιτητή Παπαπέτρου για τον αγώνα της ομάδας μας με τον Λεβαδειακό είναι τουλάχιστον προκλητικός», ανέφερε ο Μπέος, σημειώνοντας ότι ο ίδιος διαιτητής είχε διευθύνει και τον πρώτο γύρο με σωρεία λαθών εις βάρος του Βόλου. Παράλληλα τόνισε ότι συγγενικό πρόσωπο του Παπαπέτρου διατηρεί φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις με ιδιοκτήτη τηλεοπτικού σταθμού που έχει αντιπαλότητα με τον Βόλο.

Στην ίδια ανακοίνωση, κατηγόρησε και τον ορισθέντα διαιτητή VAR, Πουλικίδη, για έντονη παρουσία στο παρασκήνιο, ζητώντας να δηλώσουν κώλυμα ή, αν δεν το πράξουν, να αντικατασταθούν άμεσα από τον Λανουά.

Ο Μπέος κατέληξε με αιχμηρή δήλωση: «Η καλύτερη λύση είναι η παραίτηση του ιδίου, αφού είναι προδήλως ανεπαρκής».