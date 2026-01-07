Χιρτσέλερ: «Πιστεύουμε στον Κωστούλα - Είναι επικίνδυνος στην επίθεση»

Ο Φαμπιάν Χιρτσέλερ εξέφρασε για ακόμη μία φορά την εκτίμησή του για τον Μπάμπη Κωστούλα στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Μπράιτον με την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο προπονητής των «γλάρων» μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Κωστούλα, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός στο πρωτάθλημα την προηγούμενη εβδομάδα στο ματς απέναντι στην Μπέρνλι. Ο Έλληνας επιθετικός ξεχώρισε στον αγώνα, σημειώνοντας μία ασίστ και ένα γκολ, το οποίο όμως ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά την παρέμβαση του VAR.

Ο Χιρτσέλερ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να τον χρησιμοποιήσει ξανά στην αρχική ενδεκάδα, επισημαίνοντας την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητές του και την αφοσίωσή του στις προπονήσεις:



«Πιστεύουμε πολύ στον Μπάμπη. Το απέδειξε και στον αγώνα με την Μπέρνλι ότι μπορεί να αγωνιστεί ως στράικερ. Μπορεί επίσης να παίξει και ως δεκάρι. Έχει ήδη αγωνιστεί πολλές φορές ως σέντερ φορ με την προηγούμενη ομάδα του και στις προπονήσεις γνωρίζει πολύ καλά πώς να βρει το στόχο».

Ο 32χρονος Γερμανός τεχνικός πρόσθεσε: «Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος μπροστά στην εστία. Θέλουμε πάντα να δίνουμε στους νεαρούς παίκτες την ευκαιρία να βελτιωθούν και να εξελιχθούν, και ο Κωστούλας αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού».