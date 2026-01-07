Νεϊμάρ σε… mode υπερήρωα: Batmobile, jet και ελικόπτερο αξίας σχεδόν 60 εκατ. ευρώ

Ο Νεϊμάρ ξέρει να βρίσκεται στο επίκεντρο ακόμη και μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους. Ο 33χρονος Βραζιλιάνος σταρ ανέβασε πρόσφατα τον πήχη της πολυτέλειας, παρουσιάζοντας στους εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram μερικά από τα πιο εντυπωσιακά αποκτήματα της προσωπικής του συλλογής.

Ο άσος της Σάντος αποκάλυψε το ιδιωτικό του τζετ, το πανάκριβο ελικόπτερο και –φυσικά– το νέο του Batmobile, ένα όχημα που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει απευθείας από κινηματογραφική παραγωγή του Batman.

Το απόλυτο highlight της ανάρτησης ήταν το συλλεκτικό Batmobile, μια πιστή αντιγραφή του εμβληματικού οχήματος του σκοτεινού υπερήρωα. Ο Νεϊμάρ φέρεται να δαπάνησε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, ενώ για την κατασκευή του χρειάστηκαν τρία χρόνια δουλειάς και η συνεργασία περίπου 50 ατόμων. Αν και δεν είναι νόμιμο για κυκλοφορία στον δρόμο, μεταφέρθηκε απευθείας στο ιδιωτικό του γκαράζ από μουσείο αυτοκινήτων κοντά στο Σάο Πάολο. «Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δίπλα στο Batmobile, ο Βραζιλιάνος φωτογραφήθηκε με το ελικόπτερο Airbus H145, αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και με το μαύρο ιδιωτικό του αεροσκάφος Dassault Falcon 900LX, το οποίο κοστολογείται κοντά στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο αυτά τα τρία μέσα ανεβάζουν τη συνολική αξία των νέων του αποκτημάτων σε σχεδόν 60 εκατομμύρια ευρώ.

Η σχέση του Νεϊμάρ με τον Batman δεν αποτελεί έκπληξη. Ο ίδιος έχει δηλώσει πολλές φορές φανατικός θαυμαστής του χαρακτήρα και το 2022 είχε δώσει το «παρών» στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας The Batman στο Παρίσι, φωτογραφιζόμενος μάλιστα με τους πρωταγωνιστές.

Φυσικά, το Batmobile είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της τεράστιας συλλογής πολυτελών οχημάτων που διαθέτει. Στο γκαράζ του φιγουράρουν μεταξύ άλλων μια Rolls-Royce Ghost αξίας περίπου 350.000 ευρώ, μια Bentley Continental GT, ένα Aston Martin DBX, μια Lamborghini Huracán, μια Mercedes G-Class, αλλά και μια σπάνια Maserati MC12.

Όλα αυτά αποτελούν αποτέλεσμα μιας καριέρας που τον κατέστησε έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές στην ιστορία. Από τα πρώτα του βήματα στη Σάντος και την εκτόξευση σε Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν, μέχρι το «χρυσό» συμβόλαιο με την Αλ-Χιλάλ στη Σαουδική Αραβία –όπου αμειβόταν με περίπου 2,9 εκατομμύρια ευρώ την εβδομάδα– ο Νεϊμάρ έχτισε μια αμύθητη περιουσία. Παρότι επέστρεψε στη Σάντος με σαφώς μειωμένες απολαβές, η συνολική του περιουσία εκτιμάται πλέον σε πάνω από 380 εκατομμύρια ευρώ.

Και αν κρίνει κανείς από τις τελευταίες του αγορές, ο Νεϊμάρ δεν ζει απλώς σαν σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου – ζει, κυριολεκτικά, σαν υπερήρωας.