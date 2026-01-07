Ο Ροζένιορ αναδείχθηκε «νικητής» της αναμέτρησης που διεξήχθη στο Λέστερ στις 2 Σεπτεμβρίου 2023, για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος, καθώς η Χαλ έκανε την έκπληξη επικρατώντας με 1-0.
Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Λίαμ Ντελάπ, ο οποίος τότε έπαιζε ως δανεικός στην Χαλ από την Μάντσεστερ Σίτι, ενώ τώρα αγωνίζεται στην... Τσέλσι.
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Όταν ο Ροζένιορ νίκησε τον Μαρέσκα
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Ο Ροζένιορ αναδείχθηκε «νικητής» της αναμέτρησης που διεξήχθη στο Λέστερ στις 2 Σεπτεμβρίου 2023, για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος, καθώς η Χαλ έκανε την έκπληξη επικρατώντας με 1-0.
Όταν ο Ροζένιορ νίκησε τον Μαρέσκα