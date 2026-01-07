Όταν ο Ροζένιορ νίκησε τον Μαρέσκα

Ο Λίαμ Ρόζενιορ είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι, καθώς διαδέχθηκε τον Έντσο Μαρέσκα. Οι δύο άνδρες γνωρίζονται, ενώ αναμετρήθηκαν το 2023 στο πρωτάθλημα της Championship, όταν ο Ιταλός καθοδηγούσε την Λέστερ και ο Άγγλος ήταν προπονητής της Χαλ.

Ο Ροζένιορ αναδείχθηκε «νικητής» της αναμέτρησης που διεξήχθη στο Λέστερ στις 2 Σεπτεμβρίου 2023, για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος, καθώς η Χαλ έκανε την έκπληξη επικρατώντας με 1-0.



Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Λίαμ Ντελάπ, ο οποίος τότε έπαιζε ως δανεικός στην Χαλ από την Μάντσεστερ Σίτι, ενώ τώρα αγωνίζεται στην... Τσέλσι.