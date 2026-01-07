Στη Σάντος μέχρι το τέλος της σεζόν ο Νεϊμάρ με... εντυπωσιακή ανακοίνωση (vid)

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Νεϊμάρ έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν ανακοίνωσε η Σάντος, με έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ήταν ο ίδιος που έκανε πρώτος γνωστή την εξέλιξη, μέσω των επίσημων λογαριασμών του συλλόγου. Σε μήνυμά του, στάθηκε στη σημασία που έχει η Σάντος για τον ίδιο, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

«Το 2025 ήταν μια ξεχωριστή και απαιτητική χρονιά για μένα. Μια περίοδος χαράς αλλά και υπέρβασης δυσκολιών, που μπόρεσα να διαχειριστώ μόνο χάρη στην αγάπη σας», ανέφερε ο Νεϊμάρ. «Το 2026 ήρθε και η μοίρα δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Η Σάντος είναι το μέρος μου. Εδώ νιώθω στο σπίτι μου, ασφαλής και χαρούμενος. Μαζί σας θέλω να πραγματοποιήσω τα υπόλοιπα όνειρά μου».

Λίγη ώρα αργότερα, η Σάντος επιβεβαίωσε επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας, δημοσιεύοντας ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media, το οποίο απέσπασε άμεσα χιλιάδες θετικά σχόλια από τους φιλάθλους.

Ο 33χρονος επιθετικός επέστρεψε στην ομάδα που τον ανέδειξε τον περασμένο Ιανουάριο. Παρά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε, αλλά και τις δυσκολίες που είχε η Σάντος κατά τη διάρκεια της σεζόν στη Serie A της Βραζιλίας, ο Νεϊμάρ βοήθησε καθοριστικά την ομάδα να εξασφαλίσει την παραμονή της στις τελευταίες αγωνιστικές.

Στις 22 Δεκεμβρίου, ο σύλλογος είχε ανακοινώσει ότι ο έμπειρος άσος υποβλήθηκε με επιτυχία σε μικρής έκτασης επέμβαση στο αριστερό γόνατο, συνεχίζοντας την αποκατάστασή του μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζεται πως δεν έχει αγωνιστεί με την εθνική Βραζιλίας από τον Οκτώβριο του 2023, όταν υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παρά τα προβλήματα υγείας, ο πρώην αστέρας της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες του για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «Σελεσάο», Κάρλο Αντσελότι, έχει ξεκαθαρίσει πως ο Νεϊμάρ θα βρίσκεται στα πλάνα του, εφόσον είναι απόλυτα έτοιμος αγωνιστικά.

Αγωνιστικά, ο Νεϊμάρ κατέγραψε 11 γκολ σε 34 εμφανίσεις με τη φανέλα της Σάντος από τις αρχές του 2025, έχοντας καθοριστική συμβολή στην αποφυγή του υποβιβασμού της ομάδας από την κορυφαία κατηγορία.