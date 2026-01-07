Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Της κόστισε ακριβά ο Αμορίμ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ απολύθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Πορτογάλο να κοστίζει πολλά εκατομμύρια στον σύλλογο.

Μετά την αποχώρηση του σερ Άλεξ Φέργκιουσον από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν έχει βρεθεί ο προπονητής που θα στεριώσει στον πάγκο. Ούτε ο Ρούμπεν Αμορίμ κατάφερε να στεριώσει, με τον Πορτογάλο τεχνικό να κοστίζει ακριβά στους «κόκκινους διαβόλους» χωρίς να έχει καταφέρει να φέρει μια διάκριση.

Συγκεκριμένα, η Γιουνάιτεντ πλήρωσε συνολικά για τον Αμορίμ το ποσό των 27,35 εκατ. λιρών. Σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνονται τα 9,5 εκατ. λίρες που έδωσαν οι Άγγλοι στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να τον αποκτήσουν. Τα 7,8 εκατ. λίρες που κέρδισε από το συμβόλαιό του έως τώρα, αλλά και τα 10,05 εκατ. λίρες που θα λάβει για το υπόλοιπο του συμβολαίου του.

