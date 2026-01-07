Κέϊν και Χάαλαντ κορυφαίοι σκόρερ στην Ευρώπη, 5ος ο Παυλίδης, 8ος ο Ελ Κααμπί

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συναρπαστική εξέλιξη και έντονο «ελληνικό χρώμα» συνεχίζεται η «μάχη» για την ανάδειξη του πρώτου σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης «συγκατοικούν» ο Χάρι Κέϊν και ο Ερλινγκ Χάαλαντ, καθώς αμφότεροι έχουν σκοράρει από 19 φορές με τα «χρώματα» της Μπάγερν Μονάχου και της Μάντσεστερ Σίτι.

Το άτυπο βάθρο συμπληρώνει ο Ιάπωνας επιθετικός της Φέγενορντ, Αγιάσε Ουέντα με 18 τέρματα, ενώ στην ιδιαίτερα τιμητική πέμπτη θέση, βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος έχει πετύχει 17 γκολ με την φανέλα της Μπενφίκα. Παράλληλα, ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, οποίος εντυπωσιάζει στο κύπελλο Εθνών Αφρικής, είναι στην 8η θέση με 12 γκολ.

Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα που διεξάγονται σε Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ελβετία και Τουρκία.

Η πρώτη 10άδα με τους πιο παραγωγικούς παίκτες στην «γηραιά ήπειρο», έχει ως εξής:

1. Χάρι Κέιν (32 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία) 19 γκολ σε 15 αγώνες

2. Έρλινγκ Χάαλαντ (25/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) 19 γκολ σε 20 αγώνες

3. Αγιάσε Ουέντα (27/Φέγενορντ/Ιαπωνία) 18 γκολ σε 17 αγώνες

4. Κιλιάν Μπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 18 γκολ σε 18 αγώνες

5. Βαγγέλης Παυλίδης (26/Μπενφίκα/Ελλάδα) 17 γκολ σε 17 αγώνες

6. Λουϊς Σουάρες (28/Σπόρτινγκ Λισ./Κολομβία) 15 γκολ σε 17 αγώνες

7. Ιγκόρ Τιάγκο (24/Μπρέντφορντ/Βραζιλία) 14 γκολ σε 20 αγώνες

8. Αγιούμπ Ελ Κααμπί (32/Ολυμπιακός/Μαρόκο) 12 γκολ σε 14 αγώνες

9. Σάμου Αγκεχόουα (21/Πόρτο/Ισπανία) 12 γκολ σε 16 αγώνες

10. Ελντορ Σομουρόντοφ (30/Μπασακσεχίρ/Ουζμπεκιστάν) 12 γκολ σε 17 αγώνες