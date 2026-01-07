Ολυμπιακός: Προχωρούν οι συζητήσεις για ανανέωση του Ζέλσον

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Ζέλσον Μαρτίνς για νέο συμβόλαιο.

Οι φετινές εμφανίσεις του Ζέλσον Μαρτίνς με τον Ολυμπιακό είναι εξαιρετικές και γι’ αυτό οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να του ανανεώσουν το συμβόλαιο. Ηδη οι επαφές έχουν ξεκινήσει, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει εισηγηθεί την παραμονή του 30χρονου εξτρέμ.

Φέτος ο Πορτογάλος άσος έχει βρει την σταθερότητα που έψαχνε, με τους τραυματισμούς του να έχουν περιοριστεί, αποτέλεσμα δουλειάς τόσο του ιατρικού επιτελείου όσο και εξειδικευμένων συνεργατών. Ο Ζέλσον έχει δικαίωμα να μιλήσει και με άλλες ομάδες, καθώς μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, ωστόσο αυτό που θέλει είναι να έχει ρόλο σε έναν σύλλογο που αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.

Οι συζητήσεις γίνονται σε καλό κλίμα και γίνεται προσπάθεια να βρεθεί η «χρυσή τομή» στο οικονομικό, για να επιτευχθεί ένα ντιλ που θα ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές.

