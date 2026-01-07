Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Αντίνο - Για συμφωνία στα 4 εκατ. ευρώ γράφουν στην Αργεντινή

Πολύ κοντά στη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό είναι ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος προτιμά την Ελλάδα από τη Ρίβερ Πλέιτ.

Πολύ πιθανό είναι να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Σαντίνο Αντίνο, όπως εκτιμούν στην Αργεντινή. Ο 20χρονος άσος προτιμά να αγωνιστεί στην Ευρώπη και τους «πράσινους» από το να μείνει στην χώρα του και να παίξει στη Ρίβερ Πλέιτ.

Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Αργεντινός εξτρέμ απέρριψε την προοπτική της μεταγραφής στη Ρίβερ και προχωρούν οι συζητήσεις για να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατέθεσε την καλύτερη πρόταση.

Informa @CLMerlo en @picadotv_ que Santino Andino jugará en el panathinaikos de Grecia, uno de los mas grandes de dicho país.



El jugador no veía con malos ojos ir a River, pero ante la cantidad de jugadores quiere ir a un club donde juegue. El club griego aparentemente presentó… pic.twitter.com/yREJtnHkBw — Somos Godoy Cruz (@somos_godoycruz) January 7, 2026

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ θα ήθελε να δώσει τον παίκτη στη Ρίβερ Πλέιτ και υπάρχει μια κόντρα με τους μάνατζερ, με τους οποίους δεν μιλάει για να προχωρήσει η μεταγραφή του Αντίνο στους «πράσινους».

Άλλα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Γοδόι Κρουζ στα 4 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Αργεντινού άσου, με τις εξελίξεις να τρέχουν.