Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Αντίνο - Για συμφωνία στα 4 εκατ. ευρώ γράφουν στην Αργεντινή

Πολύ πιθανό είναι να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Σαντίνο Αντίνο, όπως εκτιμούν στην Αργεντινή. Ο 20χρονος άσος προτιμά να αγωνιστεί στην Ευρώπη και τους «πράσινους» από το να μείνει στην χώρα του και να παίξει στη Ρίβερ Πλέιτ.
Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Αργεντινός εξτρέμ απέρριψε την προοπτική της μεταγραφής στη Ρίβερ και προχωρούν οι συζητήσεις για να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατέθεσε την καλύτερη πρόταση.
Ωστόσο, ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ θα ήθελε να δώσει τον παίκτη στη Ρίβερ Πλέιτ και υπάρχει μια κόντρα με τους μάνατζερ, με τους οποίους δεν μιλάει για να προχωρήσει η μεταγραφή του Αντίνο στους «πράσινους».
Άλλα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Γοδόι Κρουζ στα 4 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Αργεντινού άσου, με τις εξελίξεις να τρέχουν.