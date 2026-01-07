Ο Νεϊμάρ μένει στο «σπίτι» του: Ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Σάντος!

Ο Νεϊμάρ πριν από έναν χρόνο επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του, έχοντας σημαντική συνεισφορά στην παραμονή της Σάντος στην κορυφαία κατηγορία του Βραζιλιάνικου πρωταθλήματος.
O Βραζιλιάνος σούπερ σταρ κατέγραψε 20 συμμετοχές έχοντας στο ενεργητικό του 8 γκολ και 1 ασίστ, ενώ στις τελευταίες αγωνιστικές, που η Σάντος καίγονταν για νίκες, ο Νεϊμάρ αγωνίστηκε τραυματίας για να σώσει την ομάδα του από τον υποβιβασμό.
Ο Νεϊμάρ, μετά το τέλος της σεζόν στην Βραζιλία, πήρε την απόφαση να παραμείνει στο «σπίτι» του, αφού η Σάντος ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 33χρονου μεσοεπιθετικού για ακόμη έναν χρόνο.
O PRÍNCIPE CONTINUA! ✍🏽— Santos FC (@SantosFC) January 6, 2026
O eterno #MeninoDaVila Neymar Jr renovou seu contrato com Santos FC até o fim da temporada para seguir escrevendo sua história no futebol com o #MantoSagrado!
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