Ο Νεϊμάρ μένει στο «σπίτι» του: Ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Σάντος!

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ δεν το κουνάει από την αγαπημένη του Σάντος, βάζοντας την υπογραφή του σε επέκταση συμβολαίου, με την ομάδα που τον ανέδειξε.

Ο Νεϊμάρ πριν από έναν χρόνο επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του, έχοντας σημαντική συνεισφορά στην παραμονή της Σάντος στην κορυφαία κατηγορία του Βραζιλιάνικου πρωταθλήματος.

O Βραζιλιάνος σούπερ σταρ κατέγραψε 20 συμμετοχές έχοντας στο ενεργητικό του 8 γκολ και 1 ασίστ, ενώ στις τελευταίες αγωνιστικές, που η Σάντος καίγονταν για νίκες, ο Νεϊμάρ αγωνίστηκε τραυματίας για να σώσει την ομάδα του από τον υποβιβασμό.

Ο Νεϊμάρ, μετά το τέλος της σεζόν στην Βραζιλία, πήρε την απόφαση να παραμείνει στο «σπίτι» του, αφού η Σάντος ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 33χρονου μεσοεπιθετικού για ακόμη έναν χρόνο.