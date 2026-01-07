Η απόλυση του Αμορίμ αλλάζει τα δεδομένα για Ζίρκζεϊ-Ρόμα

Οι εξελίξεις στον πάγκο των «Κόκκινων Διαβόλων» βάζουν «πάγο» στο ενδιαφέρον της Ρόμα για τον Τζόσουα Ζίρκζεϊ.

Οι Ρωμαίοι το προηγούμενο διάστημα είχαν δείξει εντονότατο ενδιαφέρον για τον Ολλανδό επιθετικό και είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την μεταγραφή του.

Η απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ, ωστόσο άλλαξε τα δεδομένα, αφού οι ιθύνοντες των «Κόκκινων Διάβολων» πάγωσαν τις διαπραγματεύσεις με την Ρόμα, μέχρι να βρουν προπονητή.

Στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν θέλουν να προχωρήσουν σε καμία κίνηση ενίσχυσης ή αποδυνάμωσης του ρόστερ τους, προτού προχωρήσουν στην αντικατάσταση του Πορτογάλου προπονητή.