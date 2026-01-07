Απίστευτη ατυχία για Τερ Στέγκεν: Τραυματίστηκε ξανά!

Όσκαρ ατυχίας διεκδικεί ο Γερμανός τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, αφού λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή του στη δράση τραυματίστηκε ξανά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν, αποχώρησε από την προπόνηση της Μπαρτσελόνα με πρόβλημα τραυματισμού και θα υποβληθεί άμεσα σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Ο έμπειρος πορτιέρε, επέστρεψε στην δράση πριν λίγες εβδομάδες μετά από σοβαρό τραυματισμό και έχει προκαλέσει ανησυχία στους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα, με τους τραυματισμούς να έχουν ταλαιπωρήσει πολύ τον Τερ Στέγκεν τα τελευταία χρόνια.

Ανησυχία έχει προκληθεί και στην Τζιρόνα, αφού ο Γερμανός τερματοφύλακας βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα, προκειμένου να μετακινηθεί με την μορφή του δανεισμού από την Μπαρτσελόνα.