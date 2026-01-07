Οπαδοί Στρασμπούρ: «Η μεταγραφή του Ροσένιορ είναι ένα ακόμη βήμα υποταγής στην Τσέλσι»

Ο Λίαμ Ροσένιορ ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του ως προπονητής της Τσέλσι, όμως η μετακίνησή του στους Λονδρέζους έφερε έντονες αντιδράσεις από τους οπαδούς της Στρασμπούρ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσαν:

«Η μεταγραφή το Ροσένιορ είναι ακόμη ένα βήμα στην υποταγή στην Τσέλσι. Το πρόβλημα ξεπερνά κατά πολύ τον αγωνιστικό αντίκτυπο της μέσης της σεζόν και τις φιλοδοξίες ενός νεαρού προπονητή. Είναι θέμα οργάνωσης, το μέλλον του γαλλικού συλλόγου διακυβεύεται.

Κάθε επιπλέον ελιγμός του Μαρκ Κέλερ, κάθε επιπλέον λεπτό που παραμένει στο τιμόνι του συλλόγου, αποτελεί προσβολή για το σπουδαίο έργο που είχε επιτελεστεί πριν από το 2023. Αυτό που τον περασμένο Σεπτέμβριο πολλοί θεώρησαν εξωφρενική πρόταση, σήμερα μοιάζει ολοένα και περισσότερο με νηφάλια συμβουλή: πρέπει να φύγει. Τώρα».