Έκλεισε το deal για Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Σίτι θα πληρώσει στην Μπόρνμουθ 65 εκατομμύρια λίρες για να αποκτήσει τα δικαιώματα του 25χρονου μεσοεπιθετικού, που θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τους «Σίτιζενς».
Την Πέμπτη, ο Σεμένιο θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Μάντσεστερ Σίτι για να ολοκληρώσει και τυπικά την μετακίνησή του.
🚨🔵 Antoine Semenyo to Manchester City, here we go! Documents exchanged and sealed with Bournemouth.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026
£65m transfer fee, Semenyo to sign long term deal after medical tests on Thursday.
Semenyo picked #MCFC over 4 PL top clubs as wanted to work under Pep Guardiola. pic.twitter.com/Rjyh0bc9EU