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Έκλεισε το deal για Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι

Ποδόσφαιρο
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Οι «Πολίτες» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Μπόρνμουθ για την απόκτηση του Γκανέζου μεσοεπιθετικού, καταβάλλοντας το buy out που προέβλεπε το συμβόλαιό του.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Σίτι θα πληρώσει στην Μπόρνμουθ 65 εκατομμύρια λίρες για να αποκτήσει τα δικαιώματα του 25χρονου μεσοεπιθετικού, που θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τους «Σίτιζενς».

Την Πέμπτη, ο Σεμένιο θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Μάντσεστερ Σίτι για να ολοκληρώσει και τυπικά την μετακίνησή του.

Έκλεισε το deal για Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι