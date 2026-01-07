Έκλεισε το deal για Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι

Οι «Πολίτες» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Μπόρνμουθ για την απόκτηση του Γκανέζου μεσοεπιθετικού, καταβάλλοντας το buy out που προέβλεπε το συμβόλαιό του.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Σίτι θα πληρώσει στην Μπόρνμουθ 65 εκατομμύρια λίρες για να αποκτήσει τα δικαιώματα του 25χρονου μεσοεπιθετικού, που θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τους «Σίτιζενς».

Την Πέμπτη, ο Σεμένιο θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Μάντσεστερ Σίτι για να ολοκληρώσει και τυπικά την μετακίνησή του.