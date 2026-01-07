Άνετο πέρασμα της Γιουβέντους από την έδρα της Σασουόλο

Η Γιουβέντους επέστρεψε τις νίκες επικρατώντας εκτός έδρας της Σασουόλο όσο εύκολα αντικατοπτρίζει το τελικό 3-0.

Απόλυτη κυρίαρχος στην αναμέτρηση η «Γηραιά Κυρία», επέβαλε πλήρως το ρυθμό της περιορίζοντας τη γηπεδούχο σε παθητικό ρόλο και πρόσθεσε τρεις ακόμα πολύτιμους βαθμούς στο σακούλι της, αφήνοντας πίσω την «γκέλα» που είχε προηγηθεί με τη Λέτσε (1-1 στο Τορίνο).

Για να προηγηθεί βέβαια η Juve χρειάστηκε ένα αυτογκόλ από τον Μουχαμέροβιτς στο 16′, ενώ παρά τις πολλές ευκαιρίες, το πρώτο 45λεπτο δεν επεφύλασσε άλλο τέρμα. Στο δεύτερο ημίχρονο η «υπόθεση τρίποντο» έκλεισε σε ένα δίλεπτο, με τον Μιρέτι να δίνει προβάδισμα δύο τερμάτων στο 62′ μετά από ασίστ του Ντέιβιντ και ένα λεπτό μετά τον δημιουργό του 2-0 να γίνεται εκτελεστής για το τρίτο τέρμα των «μπιανκονέρι».