Πήρε βαθιά... ανάσα με ανατροπή η Νότιγχαμ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε 2-1 με ανατροπή στο Λονδίνο της Γουέστ Χαμ, πραγματοποιώντας μεγάλο βήμα, προκειμένου να πετύχει το στόχο της παραμονής.

Η αναμέτρηση με την οποία άνοιγε το πρόγραμμα της 21ης – εμβόλιμης – αγωνιστικής στην Premier League, είχε χαρακτήρα “εξάποντου”, καθώς στόχος αμφότερων των ομάδων αποτελεί η παραμονή στην κατηγορία.

Θριαμβεύτρια η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία έφυγε νικήτρια από το Λονδίνο και μάλιστα με ανατροπή. Η Γουέστ Χαμ προηγήθηκε μόλις στο 10′ χάρη σε αυτογκόλ του Μουρίγιο, με το πρώτο 45λεπτο να περιλαμβάνει ελάχιστες αξιόλογες στιγμές.

Στο δεύτερο μέρος η Φόρεστ πήρε ρίσκα, άνοιξε τις γραμμές της και αυτό βοήθησε στο να ανέβει σημαντικό ο ρυθμός του αγώνα. Περισσότερο κυνική, επιδεικνύοντας καθαρή σκέψη η Νότιγχαμ, έφερε το ματς στα ίσα στο 55′ με τον Ντομίνγκεζ και το γύρισε χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκιμπς – Γουάιτ στο 89′.

Έτσι η Γουέστ Χαμ που φιγουράρει κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού, έμεινε στους 14 βαθμούς. Μία θέση πιο πάνω η Νότιγχαμ που πλέον έχει 21.