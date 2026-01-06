Ζαφείρης: «Ανυπομονούσα για το ντεμπούτο - Μοναδική εμπειρία η υποδοχή της Τούμπας» (vids)

Για το ντεμπούτο του με την φανέλα του ΠΑΟΚ μίλησε μετά την πρόκριση απέναντι στον Ατρόμητο ο Χρήστος Ζαφείρης, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από την μεστή υποδοχή της Τούμπας!

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για το ντεμπούτο του: «Ανυπομονούσα για το ντεμπούτο μου, το περίμενα καιρό. Χάρηκα που πήραμε την πρόκριση και γινόμαστε όλο και καλύτεροι».

Για την υποδοχή της Τούμπας: «Ήταν μοναδική εμπειρία για εμένα και την οικογένεια μου. Ο κόσμος, οι άνθρωποι της ομάδας και οι συμπαίκτες μου, όλα ήταν φανταστικά. Με βοήθησαν όλοι. Υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και αυτό είναι πολύ ωραίο».

Για τους στόχους του: «Οι στόχοι μου είναι ίδιοι με εκείνος της ομάδας. Να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη, να προκριθούμε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και να κερδίσουμε το πρωτάθλημα στο τέλος της σεζόν».