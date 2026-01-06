Ανοίγει το σκορ ο Ατρόμητος, απαντάει άμεσα ο ΠΑΟΚ (vids)

Ο Ατρόμητος άνοιξε το σκορ στο 52ο λεπτό με μαγικό σουτ του Μπάκου, όμως δύο λεπτά μετά ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ.