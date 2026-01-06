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Ανοίγει το σκορ ο Ατρόμητος, απαντάει άμεσα ο ΠΑΟΚ (vids)

Ποδόσφαιρο
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Ο Ατρόμητος άνοιξε το σκορ στο 52ο λεπτό με μαγικό σουτ του Μπάκου, όμως δύο λεπτά μετά ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ.

 

Ανοίγει το σκορ ο Ατρόμητος, απαντάει άμεσα ο ΠΑΟΚ (vids)