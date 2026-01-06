Αθλητικός διευθυντής Φερεντσβάρος για Βάργκα: «Χάνουμε έναν πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή» 

Ο Αθλητικός διευθυντής της Φερεντσβάρος Τάμας Χάιναλ, μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του ουγγρικού συλλόγου για την μετακίνηση του Μπάρναμπας Βάργκα στην ΑΕΚ.

Ο Χάιναλ παραδέχτηκε πως από την μια λυπάται καθώς η Φερεντσβάρος χάνει έναν πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή αλλά παράλληλα τόνισε πως χαίρετε για το γεγονός πως ο παίκτης κατάφερε να εξασφαλίσει ένα τόσο ευνοϊκό συμβόλαιο σε αυτό το στάδιο της καριέρας του.

«Από τη μία πλευρά λυπούμαστε που χάνουμε έναν πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή. Από την άλλη όμως πρέπει να σημειωθεί ότι όταν αποφασίσαμε να αποκτήσουμε τον Μπάρνι με ένα σημαντικό ποσό, λίγοι πίστευαν ότι αυτή η συνεργασία θα είχε τόσο θετική εξέλιξη. Κι όμως έτσι έγινε: τα τελευταία δυόμισι χρόνια πετύχαμε μαζί μεγάλες επιτυχίες. Χαιρόμαστε που ο Μπάρνι κατάφερε να εξασφαλίσει ένα τόσο ευνοϊκό συμβόλαιο σε αυτό το στάδιο της καριέρας του. Τον ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερε στη Φράντι και φυσικά του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια!», ήταν τα λόγια του.