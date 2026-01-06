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Ο Ατρόμητος «απειλεί», με τον Μοναστηρλή να κρατάει το 0-0 για τον ΠΑΟΚ (vids)

Ποδόσφαιρο
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Απάντησε στις ευκαιρίες ο Ατρόμητος, με τον Δημήτρη Μοναστηρλή να απομακρύνει σε κόρνερ και να κρατάει το 0-0.

 

Ο Ατρόμητος «απειλεί», με τον Μοναστηρλή να κρατάει το 0-0 για τον ΠΑΟΚ (vids)