Πιθανός αντικαταστάτης του Αμορίμ ο Σόλσκιερ

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ φέρεται να είναι κοντά στην επιστροφή του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά ως υπηρεσιακός προπονητής.

Ο Ντάρεν Φλέτσερ έχει προς το παρόν τα ηνία του πάγκου της αγγλικής, αφήνοντας για λίγο τις ακαδημίες, όμως ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αναλάβει.

Ο Νορβηγός ήταν και πάλι εκεί όταν η ομάδα είχε πολύ δύσκολες μέρες, και θέλει να πει το μεγάλο «ναι» χωρίς να τον νοιάζει η διάρκεια της συνεργασίας, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ήταν ξανά στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου ως υπηρεσιακός από τον Δεκέμβρη του 2018 -μετά τον Μουρίνιο- έως τον Μάρτιο του 2019 και ως κανονικός προπονητής, έμεινε έως τον Νοέμβρη του 2021.