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Ο Κοσέλεφ λέει «όχι» σε κλασσική ευκαιρία του Κωνσταντέλια (vid)

Ποδόσφαιρο
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Τεράστια ευκαιρία είχε ο ΠΑΟΚ να ανοίξει το σκορ, με τον Κοσέλεφ να λέει «όχι» από κοντά στον Γιάννη Κωνσταντέλια.

 

Ο Κοσέλεφ λέει «όχι» σε κλασσική ευκαιρία του Κωνσταντέλια (vid)