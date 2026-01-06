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Ο Κωνσταντέλιας «χορεύει» και ο ΠΑΟΚ απειλεί (vids)

Ποδόσφαιρο
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Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει στροφές με κύριο εκφραστή των επιθέσεων, τον Γιάννη Κωνσταντέλια που «χορεύει» την άμυνα του Ατρομήτου.

 

Ο Κωνσταντέλιας «χορεύει» και ο ΠΑΟΚ απειλεί (vids)