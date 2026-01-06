Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPERBET ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο Κωνσταντέλιας «χορεύει» και ο ΠΑΟΚ απειλεί (vids) 06-01-2026 20:27 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Ατρόμητος 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει στροφές με κύριο εκφραστή των επιθέσεων, τον Γιάννη Κωνσταντέλια που «χορεύει» την άμυνα του Ατρομήτου. Η μάχη για το 50/50: Εάν σε 5 λεπτά βρεις την πρωτεύουσα και των 50 χωρών της Ευρώπης είσαι Πρύτανης στο τμήμα γεωγραφίας menshouse.gr Κάνε περήφανο τον Μπαμπινιώτη: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ορθογραφίας που χάνουν και φιλόλογοι; menshouse.gr «Με οδηγό την αίσθηση»: Η Ασημίνα Ιγγλέζου στην πιο αποκαλυπτική ανάρτηση της ζωής της (Pic) dailymedia.gr Η μεγαλύτερη πρόκληση του Ριμπάλτα… menshouse.gr «Μην πω ονόματα που υποστηρίζεις»: Η απάντηση του Σπύρου Χαριτάτου μετά τις απειλές-ντροπή για τη ζωή του dailymedia.gr Το μεγαλύτερο οικονομικό πακέτο της θητείας του: Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης instanews.gr Αυτός που πανηγυρίζει περισσότερο από τον Νίστρουπ με τη μεταγραφή του Φαν Ντρόνγκελεν menshouse.gr Τους άφησε όλους στα κρύα του λουτρού: Το μοναδικό πρόσωπο που παίρνει απ’ τον Σύριζα ο Τσίπρας instanews.gr Ο Κωνσταντέλιας «χορεύει» και ο ΠΑΟΚ απειλεί (vids) SHARE