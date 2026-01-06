«Πολλά γκολ και τίτλο ή τίτλους με την ΑΕΚ»: Το πρώτο «μήνυμα» Βάργκα και το αντίο στην Φερεντσβάρος (pic)

O Μπάρναμπας Βάργκα στο πλαίσιο της επισημοποίησης της μεταγραφής του στην ΑΕΚ έστειλε το δικό του μήνυμα τονίζοντας πως στόχος είναι τα πολλά γκολ και ο τίτλος ή οι τίτλοι!

Ο διεθνής Ούγγρος σέντερ φορ, τόνισε για την ένταξη του στην Ένωση: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι ενθουσιασμένος με την ολοκλήρωση της μεταγραφής μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τους ανθρώπους της ομάδας. Από την πρώτη στιγμή όλοι ήταν πολύ θερμοί μαζί μου. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να πετύχω πολλά γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ και στο τέλος της σεζόν ελπίζω να έχουμε κατακτήσει τίτλο ή τίτλους».

Την ίδια ώρα, αποχαιρέτησε ύστερα από 3,5 χρόνια την Φερεντσβάρος αναφέροντας στο instagram: «Σε ευχαριστώ για όλα, Φερεντσβάρος! Είμαι ευγνώμων για τον χρόνο μου εδώ, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές και κάθε άτομο που εργάζεται στον σύλλογο, και σε εσάς τους οπαδούς για τη συνεχή υποστήριξή σας. Με πολλές αναμνήσεις και εμπλουτισμένη εμπειρία, προχωράω σε μια νέα πρόκληση».